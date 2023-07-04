Під Бахмутом спалили три ворожі "Гради"
Вівторок, 4 липня 2023, 08:39
В районі Бахмута Донецької області силами ССО та артилерії було знищено 3 російські реактивні системи залпового вогню калібру 122 мм "Град".
Джерело: пресслужба ССО
Деталі: Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій в ході спеціальної розвідки виявили місцезнаходження трьох одиниць БМ-21 "Град" у тилу ворога.
Бійці оперативно передали координати побратимам із Сил оборони.
Дослівно: "Вся техніка та особовий склад були знищені "смачними" влучаннями нашої артилерії".