Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Бахмутом спалили три ворожі "Гради"

Валентина РоманенкоВівторок, 4 липня 2023, 08:39
Під Бахмутом спалили три ворожі Гради
скриншот

В районі Бахмута Донецької області силами ССО та артилерії було знищено 3 російські реактивні системи залпового вогню калібру 122 мм "Град".

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій в ході спеціальної розвідки виявили місцезнаходження трьох одиниць БМ-21 "Град" у тилу ворога.

Бійці оперативно передали координати побратимам із Сил оборони.

Реклама:

Дослівно: "Вся техніка та особовий склад були знищені "смачними" влучаннями нашої артилерії".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ССОБахмут
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ

В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень

Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах

відеоУже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак

Усі новини...
ССО
"Гіацинти", "Піони", "Малахіт": ССО показали вогняні "жнива" під Бахмутом
Спецоперація "Зміїний": ССО показали архівне відео з унікальними кадрами
"Кожен постріл точно в ціль": снайпери ССО знищують окупантів у районі Бахмута
Останні новини
00:59
Повітряники попередили про загрозу застосування росіянами балістики і безпілотників
00:17
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський
23:43
На острові в Іспанії, що раніше постраждав від вулкана – сотні евакуйованих через пожежу
23:31
доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ
23:17
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
22:54
Воллес пояснив, чому вважає Росію вкрай серйозною загрозою у наступні роки
22:36
оновленоНа половині території України лунала тривога: були пуски ракет
22:31
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
22:16
У Запоріжжі чули звук вибуху – ЗМІ
21:45
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Усі новини...
Реклама: