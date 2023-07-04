Топ-посадовець НАТО: Україна не отримає західні винищувачі до завершення контрнаступу

Україна не отримає сучасні західні винищувачі, поки не завершиться її контрнаступ, заявив глава Військового комітету НАТО Роб Бауер.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю радіостанції LBC.

Бауер зазначив, що питання передачі винищувачів Україні "не буде вирішено в короткостроковій перспективі".

"Дискусія про винищувачі є важливою, але вона не буде вирішена в короткостроковій перспективі для цього контрнаступу. Підготовка пілотів, підготовка технічного персоналу, забезпечення логістики, яка зможе підтримувати ці літаки, не будуть доступні до початку цього контрнаступу", – наголосив посадовець.

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За його словами, це "важливо і зрозуміло", що Україна просить західні винищувачі, але "ми не повинні змішувати це з обговоренням контрнаступу зараз".

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Україна може виграти війну проти Росії без винищувачів, Бауер додав: "Я думаю, що Україна має перевагу, тому що у неї є західні системи озброєння, вона має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію".

Напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "одна з країн" обіцяла Україні розпочати навчання українців на винищувачах F-16 ще минулого місяця, але через помилку в розрахунках цього не сталось.

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Нагадаємо, питання надання Україні винищувачів F-16 обговорювалось у межах засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у червні.

Після неї стало відомо, що до липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі у одній з європейських країн.

За даними видання Politico, передача Україні західних винищувачів F-16 може відбутися на початку 2024 року.

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