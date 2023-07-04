Росіяни зранку обстріляли Херсон: 2 загиблих

Російські окупанти зранку 4 липня здійснили артобстріл Херсона, двоє містян загинули в результаті ворожої атаки.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "4 липня 2023 року близько 6:00 ранку збройні сили РФ здійснили артобстріл міста Херсон.

Двоє містян - чоловік і жінка отримали травми несумісні із життям. Дані щодо постраждалих уточнюються".

Деталі: Пошкоджено житлові будинки.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Крім того, глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за попередню добу в області через ворожі обстріли загинула одна людина – у Предтечиному. Ще 2 людини за добу дістали поранення.

Кириленко уточнив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.