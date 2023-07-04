Доброволець з Литви помер після отриманих поранень у Бахмуті

В одній з лікарень Києва 3 липня помер доброволець з Литви Валеріюс Полковніковас, який отримав поранення в ході боїв в районі Бахмута.

Про це у Facebook написав друг загиблого, пілот ВПС Литви Рокас Паулюкайтіс, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні я отримав сумну звістку. У київській лікарні від отриманих у Бахмуті поранень помер Валеріюс Полковніковас. Однокласник, друг, людина, яка не могла залишатися осторонь, коли бачила несправедливість", – зазначив він.

Паулюкайтіс також закликав допомогти батькам загиблого, які перебувають у скрутному матеріальному становищі.

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Як повідомляє LRT, Полковніковас воював в Україні кілька місяців.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у соцмережах також повідомив про смерть литовського добровольця, але згодом видалив пост.

Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що співробітники посольства в Україні виїхали до лікарні, де отримали підтвердження про смерть громадянина Литви.

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За даними міністерства, посольство не має інформації про те, що загиблий громадянин Литви помер від отриманих травм.

Литовські дипломати з'ясовують ситуацію і перебувають в постійному контакті з родичами чоловіка і правоохоронними органами.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що двоє громадян Литви, що служать в Інтернаціональному легіоні оборони України, зазнали поранень під час бойових дій під містом Бахмут Донецької області.