"Кинджалами вдарте": затримано миколаївця, який готував удар по СБУ

Служба безпеки України затримала жителя Миколаєва, який надавав ворогу координати оборонних заводів та будівлі СБУ в області, а також пропонував вдарити по них російськими ракетами "Кинджал".

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Миколаїської обласної прокуратури

Деталі: СБУ повідомляє, що російська ФСБ завербувала жителя Миколаєва на початку повномасштабного вторгнення. Водночас, за інформацією прокуратури, чоловік погодився співпрацювати з росіянами на початку цього року.

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Крім надання координатів оборонних заводів та СБУ, він збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах на півдні. За успішне виконання завдання йому обіцяли грошову винагороду.

Прокуратура повідомляє, що у червні 2023 року підозрюваний передав координати розташування об’єктів цивільної інфраструктури у Миколаєві. Як наголошують у відомстві, чоловік усвідомлював, що надану ним інформацію ворог може використати для завдання ударів по цих об’єктах та передбачав його суспільно-небезпечні наслідки у вигляді загибелі цивільних та руйнувань житлових будинків.

СБУ затримала зрадника. У нього вилучено гаджет із доказами переписки з ФСБ.

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Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (закінчений замах у вчиненні пособництва на порушення законів та звичаїв війни).

Запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування. Прокуратура повідомляє, що йому загрожує до 15 років позбавлення волі.