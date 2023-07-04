Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Кинджалами вдарте": затримано миколаївця, який готував удар по СБУ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 4 липня 2023, 10:42
Кинджалами вдарте: затримано миколаївця, який готував удар по СБУ
Ілюстративне фото СБУ

Служба безпеки України затримала жителя Миколаєва, який надавав ворогу координати оборонних заводів та будівлі СБУ в області, а також пропонував вдарити по них російськими ракетами "Кинджал".

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Миколаїської обласної прокуратури 

Деталі: СБУ повідомляє, що російська ФСБ завербувала жителя Миколаєва на початку повномасштабного вторгнення. Водночас, за інформацією прокуратури, чоловік погодився співпрацювати з росіянами на початку цього року.

Реклама:

Крім надання координатів оборонних заводів та СБУ, він збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах на півдні. За успішне виконання завдання йому обіцяли грошову винагороду.

 

Прокуратура повідомляє, що у червні 2023 року підозрюваний передав координати розташування об’єктів цивільної інфраструктури у Миколаєві. Як наголошують у відомстві, чоловік усвідомлював, що надану ним інформацію ворог може використати для завдання ударів по цих об’єктах та передбачав його суспільно-небезпечні наслідки у вигляді загибелі цивільних та руйнувань житлових будинків.

 

СБУ затримала зрадника. У нього вилучено гаджет із доказами переписки з ФСБ.

ВІДЕО ДНЯ

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (закінчений замах у вчиненні пособництва на порушення законів та звичаїв війни).

Запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування. Прокуратура повідомляє, що йому загрожує до 15 років позбавлення волі. 

 
 
 

Теми: СБУМиколаївФСБ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
СБУ
В Одесі затримали екскомандира луганських бойовиків: повернувся і "заліг"
СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, яким закортіло "виборів" у Запорізькій області – джерела
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
Останні новини
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
Усі новини...
Реклама: