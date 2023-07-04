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Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката

Ірина БалачукВівторок, 4 липня 2023, 11:13
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
Фото з Telegram Команда проти тортур

У Чечні невідомі в масках напали і жорстоко побили журналістку "Нової газети" Олену Мілашину та адвоката Олександра Нємова; дівчині зламали пальці, техніку і документи постраждалих знищили.

Джерело: Новая газета, Медуза в Telegram

Дослівно Нова газета: "Сьогодні в Чечні скоєно напад на журналіста "Нової газети" Олену Мілашину та адвоката Олександра Нємова. Невідомі в масках перехопили їх дорогою з аеропорту в Грозний і жорстоко побили, знищили техніку і документи".

Деталі: Повідомляється, що журналістка прибула до Чечні у службове відрядження.

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Мілашина і Нємов їхали на судове засідання у справі викраденої чеченськими силовиками Зареми Мусаєвої, у якій 4 липня винесуть вирок. 

Адвокат Немов представляє інтереси Мусаєвої в суді.

Автомобіль журналістки та адвоката блокували три машини з озброєними людьми. Кілька людей у масках жорстоко побили Мілашину і Нємова кийками і ногами, відібрали телефони, знищили техніку і документи. 

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Мілашиній зламали кілька пальців, вимагаючи код від телефону. Крім того, за даними Медузи, їй зголили волосся і залили голову зеленкою (але поки незрозуміло, чи зробили це нападники, чи це сталося вже в лікарні під час МРТ − ред.). Нємов, крім інших травм, дістав колоте поранення ноги. 

 
Фото з Telegram Нової Газети 

Постраждалих доставили в одну з лікарень у Грозному. За словами глави "Команди проти тортур" Сергія Бабинця, який перебуває з ними, Нємов "сидить в інвалідному візку", а Мілашина "не може навіть сидіти". 

 
Адвокат Нємов 
Фото з Telegram КомандИ проти тортур 

У журналістки діагностували закриту черепно-мозкову травму, переломи пальців рук. "Новая газета" повідомляє, що результати дослідження МРТ, яке було проведене, на руки не видали. Журналістка кілька разів втрачала свідомість.

Мілашина і Нємов відмовилися від надання свідчень чеченським поліцейським, оскільки "не бачать у цьому користі".

При цьому Нємов все ж планує взяти участь у судовому процесі.

Також повідомляється, що на прохання редакції в ситуацію втрутилася уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова.

Теми: ЗМІЧечняправа людини
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