Депутатам Львівської облради вручили повістки

4 липня перед засіданням Львівської обласної ради 34 депутатам вручили повістки.

Джерело: депутат Львівської облради Йосиф Ситник у Facebook, Суспільне із посиланням на коментар начальниці пресслужби Львівського ТЦК та СП Марії Левко, Радіо свобода із посиланням на коментар Львівської облради, заступник голови облради Юрій Холод у Facebook

Пряма мова Ситника: "Сесія Львівської обласної ради починається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП м. Львова. Депутатам вручили Повістки. Слава Україні!".

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Деталі: Він не уточнив, скільки депутатів їх отримали.

Інформацію про вручення повісток депутатам перед засіданням підтвердила начальниця пресслужби Львівського ТЦК та СП Марія Левко. За її словами, повістки вручили в межах мобілізаційних заходів в Україні.

Виправлено: Раніше в новині із посиланням на Telegram Радіо Свобода повідомлялося, що повістки отримали 56 депутатів. Пізніше заступник голови облради Юрій Холод повідомив, що повістки вручили 34 депутатам.

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Пряма мова: "У Львівській обласній раді є 56 депутатів-чоловіків. Повістки сьогодні отримали 34 з них, семеро присутніх свої картки для голосування мали з собою. Тому не реєструвалися, а відтак не забрали своїх документів від військоматів".