Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Депутатам Львівської облради вручили повістки

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 4 липня 2023, 11:31
Депутатам Львівської облради вручили повістки
Повістка, Ілюстративне фото, УП

4 липня перед засіданням Львівської обласної ради 34 депутатам вручили повістки. 

Джерело: депутат Львівської облради Йосиф Ситник у Facebook, Суспільне із посиланням на коментар начальниці пресслужби Львівського ТЦК та СП Марії Левко, Радіо свобода із посиланням на коментар Львівської облради, заступник голови облради Юрій Холод у Facebook

Пряма мова Ситника: "Сесія Львівської обласної ради починається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП м. Львова. Депутатам вручили Повістки. Слава Україні!".

Реклама:

Деталі: Він не уточнив, скільки депутатів їх отримали.

Інформацію про вручення повісток депутатам перед засіданням підтвердила начальниця пресслужби Львівського ТЦК та СП Марія Левко. За її словами, повістки вручили в межах мобілізаційних заходів в Україні. 

Виправлено: Раніше в новині із посиланням на Telegram Радіо Свобода повідомлялося, що повістки отримали 56 депутатів. Пізніше заступник голови облради Юрій Холод повідомив, що повістки вручили 34 депутатам.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "У Львівській обласній раді є 56 депутатів-чоловіків. Повістки сьогодні отримали 34 з них, семеро присутніх свої картки для голосування мали з собою. Тому не реєструвалися, а відтак не забрали своїх документів від військоматів".

Теми: Львівмобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Львів
Забагато впевненої краси: у Львові сперечаються про оголену жіночу скульптуру у Стрийському парку
У Львові дітям, батьки яких загинули на війні, щорічно виплачуватимуть 50 тисяч грн
У Львові обстежать всі балкони будинків
Останні новини
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
Усі новини...
Реклама: