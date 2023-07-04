Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У керівній партії Грузії образилися на Зеленського через кроки щодо Саакашвілі

"Європейська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 11:47

Голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе назвав образливим обурення президента України Володимира Зеленського станом ув'язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, а також проханням до грузинського посла повернутися до Тбілісі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинський "Перший канал".

За його словами, "крок Зеленського щодо Саакашвілі є образливим", але водночас, наголосив Кобахідзе, Тбілісі бажає "залишитися в режимі дружби" з владою України, "нехай навіть в односторонньому порядку, бо ця країна перебуває в стані війни".

Реклама:

Водночас, додав лідер партії влади Грузії, він не бажає заглиблюватися в цю тему, оскільки "справа стосується президента країни, яка перебуває в стані війни". 

"Але загалом така позиція влади для нас є образливою. Образливо було саме по собі те, що, як визнали самі наші опоненти, до відправлення Саакашвілі в Грузію були причетні конкретні високопосадовці української влади, а сьогодні, коли та сама влада вимагає повернення Саакашвілі до України, в цьому, звісно, містяться ознаки образи", – уточнив Кобахідзе.

Напередодні президент України Володимир Зеленський висловив обурення станом ув'язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, і оголосив, що Україна через це просить грузинського посла повернутися до Тбілісі.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський заявив, що Росія "вбиває громадянина України Міхеїла Саакашвілі руками грузинської влади" і нагадав, що Київ неодноразово просив Тбілісі погодитися на повернення Саакашвілі в Україну, а західні партнери пропонували свої варіанти.

Нагадаємо, 3 липня ув’язнений експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі вперше з лютого брав участь у судовому засіданні, через відеовключення з клініки "Вівамед". Він виглядає вкрай виснаженим.

Теми: ГрузіяЗеленськийСаакашвілі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Грузія
Роль грузинсьĸого "десанту" у нашій спільній боротьбі за свободу 
Грузія таки пустила 6 громадян України, яких росіяни вивезли з Херсонщини
На кордоні з Грузією застрягли українці, яких силою вивезли в Росію: МЗС вивчає ситуацію
Останні новини
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
Усі новини...
Реклама: