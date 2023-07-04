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У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто

"Європейська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 11:50

У Франції з вечора 27 червня затримали майже 3500 учасників заворушень на вулицях, згоріли майже 6000 автомобілів.

Як пише "Європейська правда", такі дані від Міністерства внутрішніх справ наводить BFMTV.

З початку заворушень, спровокованих смертю неповнолітнього під час дорожнього контролю, правоохоронці затримали 3490 осіб по всій території країни. 

За цей час учасники бунтів спалили близько 5900 автомобілів, зафіксували близько 1100 інцидентів з підпалами або вандалізмом будівель, понад 12 тисяч підпалів сміттєвих баків, близько 270 нападів на відділки поліції.

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Постраждали понад 800 правоохоронців і 35 пожежників, один, як повідомлялося, загинув

Нагадаємо, остання ніч у Франції видалася найспокійнішою за тиждень. Хоча не минулося без нових підпалів, затримали всього 72 осіб, тоді як в ніч на понеділок – удвічі більше, а перед тим йшлося про сотні затриманих.

Президент Франції Емманюель Макрон  у вівторок проведе зустріч із мерами 220 громад, де були заворушення, щоб висловити їм свою підтримку та почути їхні думки і пропозиції.

ВІДЕО ДНЯ

Після цих консультацій президент хоче "розпочати ретельну довгострокову роботу для глибинного розуміння причин, які призвели до подій". 

Теми: Франціямітинги
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