На Херсонщині найсильніше обстрілюють міста та села, які були підтоплені

На Херсонщині найбільше від ворожих обстрілів потерпають населені пункти, які були підтоплені через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Найбільше від російських обстрілів потерпають ті населені пункти, що розташовані неподалік Дніпра і які були підтоплені. Це Херсон, Антонівка, Кіндійка, Станіслав, Козацьке, Веселе, Дніпровське".

Деталі: На підконтрольній Україні території Херсонщини залишається підтопленим один будинок.

Реклама:

Завдано шкоди близько 4000 будинкам. Наразі тривають відновлювальні роботи.