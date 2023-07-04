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На Херсонщині найсильніше обстрілюють міста та села, які були підтоплені

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 4 липня 2023, 12:10
На Херсонщині найсильніше обстрілюють міста та села, які були підтоплені
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО, КИЇВСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

На Херсонщині найбільше від ворожих обстрілів потерпають населені пункти, які були підтоплені через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Найбільше від російських обстрілів потерпають ті населені пункти, що розташовані неподалік Дніпра і які були підтоплені. Це Херсон, Антонівка, Кіндійка, Станіслав, Козацьке, Веселе, Дніпровське".

Деталі: На підконтрольній Україні території Херсонщини залишається підтопленим один будинок.

Завдано шкоди близько 4000 будинкам. Наразі тривають відновлювальні роботи.

 

Теми: Херсонська областьобстрілвода
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