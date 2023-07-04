На Херсонщині найсильніше обстрілюють міста та села, які були підтоплені
Вівторок, 4 липня 2023, 12:10
На Херсонщині найбільше від ворожих обстрілів потерпають населені пункти, які були підтоплені через підрив росіянами Каховської ГЕС.
Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі національного телемарафону новин
Пряма мова: "Найбільше від російських обстрілів потерпають ті населені пункти, що розташовані неподалік Дніпра і які були підтоплені. Це Херсон, Антонівка, Кіндійка, Станіслав, Козацьке, Веселе, Дніпровське".
Деталі: На підконтрольній Україні території Херсонщини залишається підтопленим один будинок.
Завдано шкоди близько 4000 будинкам. Наразі тривають відновлювальні роботи.