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Через стан Саакашвілі МЗС України попросило посла Грузії їхати до Тбілісі

"Європейська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 12:21
Через стан Саакашвілі МЗС України попросило посла Грузії їхати до Тбілісі

Посла Грузії в Україні викликали до Міністерства закордонних справ у зв’язку зі станом ув’язненого Міхеіла Саакашвілі та попросили його повернутися у Тбілісі "для консультацій".

Про це повідомили в МЗС, пише "Європейська правда".

4 лютого грузинського посла Георгія Закарашвілі викликали до МЗС за дорученням президента України, де йому висловили рішучий протест у зв’язку з погіршенням стану ув’язненого Саакашвілі, який є громадянином України. 

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"Грузинському дипломату було наголошено, що таке ставлення до Міхеіла Саакашвілі є абсолютно неприйнятним. Грузинська влада має припинити знущання над громадянином України. У зв’язку з цим послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі було запропоновано повернутися до Тбілісі для проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася", – повідомили у дипломатичному відомстві. 

Українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання перевезення Міхеіла Саакашвілі до України для лікування та догляду.

Нагадаємо, 3 липня ув’язнений експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі вперше з лютого брав участь у судовому засіданні, через відеовключення з клініки "Вівамед". Він виглядає вкрай виснаженим

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Після того президент Володимир Зеленський заявив, що Кремль "вбиває Саакашвілі руками грузинської влади" та анонсував реакцію України

Зазначимо, обрана Києвом процедура не є типовою для міжнародних відносин. "Відкликання для консультацій" держава може застосувати до свого посла, але не до посла іншої держави.

Натомість Київ може "вигнати" посла іншої держави у якості жорсткого демаршу – наприклад, оголосити його персоною нон грата або позбавити акредитації. Утім, Зеленський вирішив не застосовувати цей жорсткий крок і запропонував процедуру, яка не має чіткої назви і правил.

Теми: СаакашвіліГрузія
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