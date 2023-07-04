Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Маріуполі за загадкових обставин гинуть окупанти – міськрада

"Українська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 12:54
У Маріуполі за загадкових обставин гинуть окупанти – міськрада
Руїни Маріуполя, фото з Telegram Маріупольської міської ради

За останні два тижні у різних районах окупованого Маріуполя в Донецькій області було знайдено вбитими вісім російських військовослужбовців, повідомляє українська влада з посиланням на російські пабліки. 

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram із посиланням на один із російських Telegram-каналів

Деталі: За даними неназваного російського офіцера, який зараз перебуває в Маріуполі, за останні два тижні у різних районах міста було знайдено 8 убитих військових: шістьох із них зарізали, двох – застрелили в потилицю. 

Реклама:

За словами офіцера, факти смертей ретельно приховують, щоб серед окупантів не почалася паніка. 

"За словами окупантів, вони бачать, що маріупольці їх не люблять. Тому є підозра, що це зробили місцеві жителі", – зазначає законно обрана міськрада, яка не перебуває в місті.

Теми: Маріупольокупаціяпартизани
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
Усі новини...
Реклама: