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У Маріуполі за загадкових обставин гинуть окупанти – міськрада

"Українська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 12:54
У Маріуполі за загадкових обставин гинуть окупанти – міськрада
Руїни Маріуполя, фото з Telegram Маріупольської міської ради

За останні два тижні у різних районах окупованого Маріуполя в Донецькій області було знайдено вбитими вісім російських військовослужбовців, повідомляє українська влада з посиланням на російські пабліки. 

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram із посиланням на один із російських Telegram-каналів

Деталі: За даними неназваного російського офіцера, який зараз перебуває в Маріуполі, за останні два тижні у різних районах міста було знайдено 8 убитих військових: шістьох із них зарізали, двох – застрелили в потилицю. 

За словами офіцера, факти смертей ретельно приховують, щоб серед окупантів не почалася паніка. 

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"За словами окупантів, вони бачать, що маріупольці їх не люблять. Тому є підозра, що це зробили місцеві жителі", – зазначає законно обрана міськрада, яка не перебуває в місті.

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Теми: Маріупольокупаціяпартизани
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