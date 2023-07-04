У Маріуполі за загадкових обставин гинуть окупанти – міськрада

За останні два тижні у різних районах окупованого Маріуполя в Донецькій області було знайдено вбитими вісім російських військовослужбовців, повідомляє українська влада з посиланням на російські пабліки.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram із посиланням на один із російських Telegram-каналів

Деталі: За даними неназваного російського офіцера, який зараз перебуває в Маріуполі, за останні два тижні у різних районах міста було знайдено 8 убитих військових: шістьох із них зарізали, двох – застрелили в потилицю.

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За словами офіцера, факти смертей ретельно приховують, щоб серед окупантів не почалася паніка.

"За словами окупантів, вони бачать, що маріупольці їх не люблять. Тому є підозра, що це зробили місцеві жителі", – зазначає законно обрана міськрада, яка не перебуває в місті.