На Бердянському напрямку захисники просунулися вглибину до 2 км

На Бердянському напрямку українські захисники просунулися вглибину оборони ворога до 2 км.

Джерело: спікера об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування Валерій Шершень

Пряма мова: "На таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед.

Так, на Бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування вглибину ворога до 2 км.

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Закріплюємось на зайнятих рубежах, проводимо аеророзвідку місцевості, завдаємо ворогу ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюється контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування.

Ворог чинить запеклий спротив, проте ми системно тиснемо на певні ділянки фронту, продавлюємо і нищимо бойовий потенціал окупаційних військ".

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Деталі: За словами спікера, за минулу добу втрати ворога вбитими склали – 72, пораненими – 166 військових РФ, знищено 36 одиниць озброєння і техніки ворога. Зокрема 2 танки, 9 бойових броньованих машин, 1 пункт управління ворога, 2 склади боєприпасів ворога.

Шершень розповів, що на Мар’їнському напрямку ЗСУ відбили 15 атак противника.

Також, за його словами, ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнопілля Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти намагаються не допустити просування українських військових.

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський

додав, що сили оборони мають просування вперед на Таврійському напрямку.

За словами Тарнавського, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1283 вогневих завдань.

Він уточнив, що захисники знищили 2 танки, 9 ББМ, 2 гармати Д-30, 4 одиниці БМ-21 "Град", 3 БпЛА "Supercam", БпЛА "Ланцет", БпЛА "Орлан-10", 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", гармату 2С5 "Гіацинт-С", зенітний ракетний комплекс "Панцир-С", зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор", 2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", станцію РЕБ та автомобільну техніку.