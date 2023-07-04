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За добу Повітряні сили знищили 26 ударних і розвідувальних дронів РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 4 липня 2023, 13:43
За добу Повітряні сили знищили 26 ударних і розвідувальних дронів РФ
скриншот

Повітряні сили за добу 3 липня знищили 20 ворожих ударних дронів та 6 розвідувальних.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ніч пройшла більш-менш тихо… Але надалі дрони-камікадзе продовжують атакувати. За вчорашню добу загалом ... ударних дронів іранського виробництва Shahed та російського "Ланцет" знищено 20, плюс 6 розвідувальних БпЛА типу "Орлан", SuperCam та інших.

Власне, такий результат бойової роботи за вчора. На жаль, були "прильоти". Співчуття загиблим на Сумщині".

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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