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31 постраждалий, поранено двох немовлят і ще 7 дітей: росіяни обстріляли Первомайський

"Українська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 15:48
31 постраждалий, поранено двох немовлят і ще 7 дітей: росіяни обстріляли Первомайський
Вибух у місті Первомайський, фото з Телеграм Олега Синєгубова

У місті Первомайський Харківської області 4 липня пролунав вибух, після якого сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки, постраждала щонайменше 31 особа, з них 9 дітей.

Джерело: "Суспільне Харків", голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ДСНС і поліція Харківської області

Деталі: У місті Первомайський близько 13:35 у вівторок пролунав вибух.

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Внаслідок вибуху у Первомайському сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки, повідомляє кореспондент "Суспільного". 

Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. 

Обстріл міста Первомайський, снаряд влучив у парковку
Обстріл міста Первомайський, снаряд влучив у парковку
Фото поліції

За даними ОВА, у місті пошкоджено скління 8 багатоповерхових будинків. Окрім того, горіло 4 автомобілі, а також 1 автомобіль пошкоджено (загоряння сталося на парковці). 

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Попередньо відомо про 31 постраждалу особу, з яких 9 дітей. Зокрема, серед них 10-місячне немовля та однорічна дитина.

За даними ДСНС, 31 людину було поранено на паркувальному майданчику поблизу житлової 9-поверхівки.

Станом на 14:07 голові ОВА було відомо про 12 постраждалих осіб, з яких 5 дітей. Згодом поліція Харківської області повідомила, що поранення отримали 16 осіб, серед яких 7 дітей.

Важкі поранення внаслідок удару по Первомайському отримали дитина та жінка, сказав директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта попередні дані в коментарі "Суспільне Харків".

 

На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики.

"Суспільне" зазначає, що коли пролунав вибух, у місті прощалися з загиблим військовослужбовцем 3-ої окремої штурмової бригади Олегом Фадєєнком із позивним "Малиш".

Повітряна тривога в Харківській області не оголошувалася. 

УП, оновлено від 14:04
Теми: Харківська областьвибухобстріл
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