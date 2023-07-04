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Італія заморозила активи російських олігархів на суму 2 млрд євро

"Європейська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 15:15

Італія заморозила активи російських олігархів на суму близько 2 мільярдів євро після вторгнення Росії в Україну минулого року.

Про це повідомив у вівторок центральний банк країни, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Заморожені в рамках санкцій Європейського Союзу проти Кремля активи включають банківські рахунки, розкішні вілли, яхти і автомобілі.

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У своєму щорічному звіті підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей (UIF) Банку Італії повідомив, що цифра в 2 мільярди євро була оновлена станом на кінець червня.

Керівник UIF Енцо Серата додав, що в рамках режиму санкцій були заморожені  фінансові активи на суму близько 330 мільйонів євро, пов'язані з 80 особами.

До початку війни в лютому 2022 року італійські пляжі та порти були популярним місцем відпочинку заможних росіян, які купували нерухомість у найкращих місцях, таких як озеро Комо, Сардинія, Тоскана та Лігурійське узбережжя.

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Деякі з олігархів, проти яких спрямовані ці заходи, подали апеляції до суду, зокрема російсько-узбецький металургійний і телекомунікаційний магнат Алішер Усманов.

У квітні італійський суд направив до Суду ЄС рішення про те, чи продовжувати заморожування його активів на суму понад 80 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше у США на розгляд Сенату внесли законопроєкт, який передбачає механізм конфіскації активів, які належать уряду і Центробанку РФ. На нього покладаються великі надії.

Теми: ІталіяРосіяолігархиарешт
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