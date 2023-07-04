Шойгу готовий завозити відпочивальників в окупований Крим десантними кораблями
Вівторок, 4 липня 2023, 16:06
Через кілометрові затори при в’їзді на Кримський міст в російській владі вирішили залучити сили військових, щоб переправляти людей на окупований півострів.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує міністра транспорту РФ Віталія Савельєва
Деталі: Під час наради, на якій також був присутній президент РФ Володимир Путін, Савельєв розповів, що вранці переговорив із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу і той пообіцяв "надати у разі потреби 2 великі десантні кораблі, який кожен бере по 40 автомобілів".
"Якщо вони робитимуть по 5 рейсів на добу, це ще по 200 автомобілів кожен десантний корабель, тобто загалом 1000 автомобілів зможемо перевозити по переправі", - сказав Савельєв.
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Передісторія:
- З початку літа через посилення перевірок для заїзду на Кримський міст перед ним почали утворюватися багатокілометрові затори.
- 3 липня окупаційна влада повідомила, що автомобільний затор на під'їзді до Кримського мосту з боку Кубані знову збільшився до восьми кілометрів.