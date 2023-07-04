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Росіяни почали продавати дачі у Фінляндії після посилення обмежень на в'їзд до країни

"Європейська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 16:18

Після посилення обмежень на в'їзд до Фінляндії для власників нерухомості з РФ щонайменше 10 оголошень про продаж дач у цій країні з'явилися на російському сайті Avito.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Зазначається, що загалом  з початку літа було опубліковано кілька десятків таких оголошень, де продавці готові прийняти оплату в рублях або пропонують обмін на нерухомість у Росії.

Інформацію про бажання росіян продати свою нерухомість у Фінляндії або обміняти її на РФ підтвердив представник рієлторської компанії Remax у Лаппеенранта Міка Лайтінен.

Водночас, зазначає він, росіянам непросто продати свою нерухомість, адже рієлторські компанії не можуть взяти її на продаж, якщо у власників немає банківського рахунку, куди можна переказати гроші.

Поки що власникам нерухомості з РФ дозволено виїжджати до Фінляндії для проведення необхідних ремонтних робіт, але надалі власники повинні будуть довести, що роботи з технічного обслуговування об'єкта або ремонт вимагають їхньої присутності.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія готується ще більше посилити обмеження на в’їзд для громадян Росії, аби уникнути випадків зловживання – зміни торкнуться кількох категорій подорожувальників.

Нагадаємо, що ще до призначення нового уряду його нинішній очільник Петтері Орпо назвав "само собою зрозумілим", що обмеження на в'їзд для російських туристів буде продовжене.

Теми: ФінляндіяРосіянерухомість
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