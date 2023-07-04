Росіяни почали продавати дачі у Фінляндії після посилення обмежень на в'їзд до країни

Після посилення обмежень на в'їзд до Фінляндії для власників нерухомості з РФ щонайменше 10 оголошень про продаж дач у цій країні з'явилися на російському сайті Avito.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Зазначається, що загалом з початку літа було опубліковано кілька десятків таких оголошень, де продавці готові прийняти оплату в рублях або пропонують обмін на нерухомість у Росії.

Інформацію про бажання росіян продати свою нерухомість у Фінляндії або обміняти її на РФ підтвердив представник рієлторської компанії Remax у Лаппеенранта Міка Лайтінен.

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Водночас, зазначає він, росіянам непросто продати свою нерухомість, адже рієлторські компанії не можуть взяти її на продаж, якщо у власників немає банківського рахунку, куди можна переказати гроші.

Поки що власникам нерухомості з РФ дозволено виїжджати до Фінляндії для проведення необхідних ремонтних робіт, але надалі власники повинні будуть довести, що роботи з технічного обслуговування об'єкта або ремонт вимагають їхньої присутності.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія готується ще більше посилити обмеження на в’їзд для громадян Росії, аби уникнути випадків зловживання – зміни торкнуться кількох категорій подорожувальників.

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Нагадаємо, що ще до призначення нового уряду його нинішній очільник Петтері Орпо назвав "само собою зрозумілим", що обмеження на в'їзд для російських туристів буде продовжене.