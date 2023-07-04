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Китай відмовився приймати з візитом головного дипломата ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 16:19

Китай скасував заплановану на наступний тиждень поїздку високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"На жаль, китайські колеги повідомили нам, що заплановані дати наступного тижня вже неможливі, і тепер ми повинні шукати альтернативи", – повідомила речниця ЄС Набіла Масралі.

Причини скасування візиту не названі.

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Боррель мав відвідати Пекін 10 липня, щоб зустрітися зі своїм китайським колегою і обговорити "стратегічні питання", включаючи права людини і війну Росії в Україні, заявив у неділю посол ЄС в Китаї.

Посол Хорхе Толедо заявив на Всесвітньому форумі миру в Пекіні в неділю, що Китай і Європа, ймовірно, проведуть два особистих діалоги у вересні, один з питань економіки і торгівлі, а інший – з цифрових питань, перед самітом лідерів наприкінці року.

"Ми хочемо взаємодіяти з Китаєм, але нам потрібен прогрес, і він потрібен нам цього року", – сказав Толедо.

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Це вже вдруге в цьому році скасована поїздка Борреля до Китаю. У квітні він не зміг приїхати після позитивного результату тесту на COVID-19.

У підготовленій промові для виступу в Пекіні у квітні Боррель заявив, що ЄС не може довіряти Китаю, якщо він не прагне миру в Україні.

Нагадаємо, в підсумковому документі саміту ЄС лідери держав-членів Євросоюзу узгодили принципи відносин із Китаєм, у яких зокрема закликали його вплинути на Росію в контексті повномасштабної війни в Україні.

Теми: КитайЄС
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