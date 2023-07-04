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Військові посилюють північний кордон країни через ситуацію на ЗАЕС – Наєв

Альона Мазуренко Вівторок, 4 липня 2023, 16:31
Військові посилюють північний кордон країни через ситуацію на ЗАЕС – Наєв
СЕРГІЙ НАЄВ, ФОТО МІНОБОРОНИ

Українські захисники укріплюють північний кордон країни особовим складом і технікою через події навколо Запорізької атомної станції. 

Джерело: командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв у Facebook

Дослівно: "У зв'язку з останніми подіями навколо Запорізької атомної станції було прийнято рішення щодо посилення північного кордону нашої держави як особовим складом, так і бойовою технікою".

Деталі: При цьому Наєв зазначає, що робота в цьому напрямку не зупинялася з того часу, як було вибито ворога з півночі, і продовжує тривати цілодобово.

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За словами командувача, там будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля та укріплюється вся лінія оборони: "Наша розвідка працює досить ефективно. Ми добре вивчили ворога і чітко володіємо ситуацією щодо його планів. Наші воїни пройшли бойове злагодження та готові знищити будь-кого, хто зазіхне на нашу територію".

Теми: НаєвЗАЕСокупаціявійна
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