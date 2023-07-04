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У Москві в присутності організатора "тітушок" благословили на війну вірменський батальйон

"Українська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 16:36
У Москві в присутності організатора тітушок благословили на війну вірменський батальйон
Армен Саркісян (Горлівський) на благословенні батальону "Арбат", скриншот

У Москві "благословили" на війну проти України вірменський батальйон "АРБАТ", і на церемонії був Армен Саркісян – фігурант справи про вбивство українського журналіста, учасника Євромайдану В'ячеслава Веремія.

Джерело: ZN.ua і російські Telegram-канали

Деталі: У Вірменській Апостольській церкві в Москві 2 липня відбулася церемонія благословення бійців створеного вірменського батальйону "АРБАТ", які вирушають на Донбас.

У російських Telegram-каналах публікують фото і відео "благословення". Знімки перепостив у Facebook і азербайджанський військовий експерт Агіль Рустамзаде.

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На них можна бачити кримінального авторитета Армена Саркісяна (Армена Горлівського), якого вважають одним із організаторів банд "тітушок" і "ескадронів смерті", які полювали на учасників Революції гідності в Україні.

 
Айк Гаспарян та Армен Саркісян "Горлівський" (посередині) на "благословенні" вірменського батальйону "АРБАТ" у Москві
Фото з Facebook Азера Гасанова
 
 
У вірменській апостольській церкві в Москві благословили вірменський батальйон "АРБАТ"
Фото з Facebook Азера Гасанова
 

Із 24 лютого 2022 року Саркісян займається мародерством і "віджимом" підприємств на тимчасово окупованій росіянами території. Його основним завданням було створення нової ПВК, яку мав спонсорувати прокремлівський російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян, який також був на "благословенні".

Ахра Авідзба (Абхаз), командир так званої "дикої дивізії Донбасу", заявив, що це буде "повноцінний батальйон", який воюватиме під вірменським прапором.

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Командир батальйону "Арбат" Айк Гаспарян (Абрек) зізнався, що отримав бойовий досвід у групі "Вагнер".

 

Нагадаємо: В'ячеслава Веремія було вбито озброєними "тітушками" в Києві в ніч із 18 на 19 лютого 2014 року.

Слідство у справі Веремія називало Саркісяна одним із організаторів банд "тітушок" і "ескадронів смерті", які полювали на учасників Революції Гідності. Свідчення проти нього дав засуджений за напад на журналіста Юрій Крисін.

За словами Крисіна, він отримав від Саркісяна $20 тисяч за організацію терору проти активістів. Пізніше він відмовився від свідчень.

Теми: РосіявійнаВірменія
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