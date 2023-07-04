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У Москві в присутності організатора "тітушок" благословили на війну вірменський батальйон

"Українська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 16:36
У Москві в присутності організатора тітушок благословили на війну вірменський батальйон
Армен Саркісян (Горлівський) на благословенні батальону "Арбат", скриншот

У Москві "благословили" на війну проти України вірменський батальйон "АРБАТ", і на церемонії був Армен Саркісян – фігурант справи про вбивство українського журналіста, учасника Євромайдану В'ячеслава Веремія.

Джерело: ZN.ua і російські Telegram-канали

Деталі: У Вірменській Апостольській церкві в Москві 2 липня відбулася церемонія благословення бійців створеного вірменського батальйону "АРБАТ", які вирушають на Донбас.

У російських Telegram-каналах публікують фото і відео "благословення". Знімки перепостив у Facebook і азербайджанський військовий експерт Агіль Рустамзаде.

На них можна бачити кримінального авторитета Армена Саркісяна (Армена Горлівського), якого вважають одним із організаторів банд "тітушок" і "ескадронів смерті", які полювали на учасників Революції гідності в Україні.

 
Айк Гаспарян та Армен Саркісян "Горлівський" (посередині) на "благословенні" вірменського батальйону "АРБАТ" у Москві
Фото з Facebook Азера Гасанова
 
 
У вірменській апостольській церкві в Москві благословили вірменський батальйон "АРБАТ"
Фото з Facebook Азера Гасанова
 

Із 24 лютого 2022 року Саркісян займається мародерством і "віджимом" підприємств на тимчасово окупованій росіянами території. Його основним завданням було створення нової ПВК, яку мав спонсорувати прокремлівський російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян, який також був на "благословенні".

Ахра Авідзба (Абхаз), командир так званої "дикої дивізії Донбасу", заявив, що це буде "повноцінний батальйон", який воюватиме під вірменським прапором.

 

Командир батальйону "Арбат" Айк Гаспарян (Абрек) зізнався, що отримав бойовий досвід у групі "Вагнер".

 

Нагадаємо: В'ячеслава Веремія було вбито озброєними "тітушками" в Києві в ніч із 18 на 19 лютого 2014 року.

Слідство у справі Веремія називало Саркісяна одним із організаторів банд "тітушок" і "ескадронів смерті", які полювали на учасників Революції Гідності. Свідчення проти нього дав засуджений за напад на журналіста Юрій Крисін.

За словами Крисіна, він отримав від Саркісяна $20 тисяч за організацію терору проти активістів. Пізніше він відмовився від свідчень.

Теми: РосіявійнаВірменія
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