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Столтенберг повідомив про "дуже хорошу" розмову з Зеленським перед самітом НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 17:25

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що напередодні саміту у Вільнюсі провів "дуже  хорошу" розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Столтенберг розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Дуже хороша розмова з президентом Зеленським про останні події в Україні та нашу підготовку до саміту НАТО", – зазначив Столтенберг. 

Він підкреслив, що у Вільнюсі члени Альянсу ухвалять рішення щодо посилення підтримки на довгострокову перспективу, оновлення політичних зв'язків і наближення України до НАТО.

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Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Нагадаємо, 4 липня НАТО продовжив ще на рік повноваження Столтенберга як генерального секретаря Альянсу, оскільки союзникам не вдалося домовитись про кращу кандидатуру наступника. 

Напередодні президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.

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Теми: НАТОЗеленський
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