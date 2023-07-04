Нідерланди скерують понад 118 млн євро на гуманітарну й економічну підтримку України

Уряд Нідерландів у вівторок оголосив про виділення другого комплексного пакета підтримки України у 2023 році в розмірі понад 118 мільйонів євро, який піде на гуманітарні потреби й економічну допомогу.

Про це йдеться в заяві нідерландського уряду, яку цитує "Європейська правда".

Новий комплексний пакет підтримки Нідерландів передбачає, серед іншого, 93 мільйони євро гуманітарної допомоги із зарезервованих урядом 2,5 мільярда євро на підтримку України у 2023 році.

83 мільйони євро буде скеровано на відбудову й систему охорони здоров'я України, зокрема закупівлю медикаментів і підтримку мобільних лікарень. Додаткові 10 мільйонів євро призначені для ліквідації наслідків підриву Росією греблі Каховської ГЕС, а решта 875 тисяч євро – для підтримки українських правозахисників.

Другу складову пакета підтримки – 25 мільйонів євро – становить фінансування грантів, аби підприємства й громадські організації сприяли відновленню України, передусім у сферах сільського господарства, водопостачання й охорони здоров'я. Подаватись на гранти можна буде з вересня.

Додаткова фінансова підтримка також буде надана українській компанії (її назву не розкривають) для відкриття заводу з виробництва будівельних матеріалів у Західній Україні.

"Крім того, уряд вивчає можливість страхування ризиків для компаній, які експортують в Україну або інвестують в неї, через механізм гарантій або страхування", – додали в уряді Нідерандів.

Нагадаємо, що про перший комплексний пакет підтримки України на загальну суму у 274 мільйони євро уряд Нідерландів оголосив ще у квітні.

Крім того, станом на травень загальний обсяг військової допомоги Україні з боку Нідерландів з початку повномасштабного вторгнення становить близько 1,6 мільярда євро.