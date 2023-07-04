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Зеленський здійснить візит у Болгарію – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 18:21
Зеленський здійснить візит у Болгарію – ЗМІ
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський відвідає Болгарію на запрошення нового уряду країни.

Про це стало відомо болгарському виданню "24 часа" із дипломатичних джерел, пише "Європейська правда".

Деталі візиту президента України поки що не уточнюють, але, найімовірніше, він відбудеться у четвер. З міркувань безпеки час візиту Зеленського тримають в секреті.

Візит Зеленського відбудеться після того, як законодавці у парламенті останнього скликання відмовилися вислухати його звернення, в якому він хотів закликати Софію надати допомогу Україні.

Новий проєвропейський уряд Болгарії раніше підтвердив, що підтримує військову допомогу Україні.

Минулого тижня Болгарія схвалила новий пакет військової допомоги Україні, деталі якого не розкривають. 

Новий міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що Болгарія вже почала готувати наступний пакет військової допомоги.

Теми: ЗеленськийБолгарія
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