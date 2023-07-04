Начальник ТЦК Краматорського району підробляв документи для виїзду чоловіків – ДБР

Начальника ТЦК у Краматорському районі викрили в підробці документів, фото ДБР

Начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Краматорського району та двох його підлеглих судитимуть за виготовлення фіктивних документів для виїзду військовозобов’язаних громадян за кордон.

Джерело: Державне бюро розслідувань (ДБР)

Деталі: За даними слідства, фігуранти організували схему з видачі фіктивних тимчасових посвідчень військовозобов’язаним та довідок військово-лікарської комісії, в яких зазначалось, що особа непридатна до військової служби.

Начальник одного з районних територіальних центрів комплектування самостійно підшукував "клієнтів", які бажали виїхати за межі України. Ціна "послуги" складала 2-3 тисячі доларів США, зазначає ДБР.

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П’ятьох його "клієнтів" прикордонники зупинили на пунктах пропуску при спробі використати підроблені документи для виїзду з України у Чернівецькій та Закарпатській областях.

Начальник ТЦК звинувачується у створенні організованої групи та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, та в організації службового підроблення (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Дві працівниці ТЦК звинувачуються у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон та у службовому підробленні, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

ВІДЕО ДНЯ

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо них, звинувачувальні акти направлено до суду.

Їм загрожує позбавлення волі на строк до 9 років.