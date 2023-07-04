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"Друга армія світу": Медведєв запропонував забирати техніку у браконьєрів

"Українська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 18:48
Друга армія світу: Медведєв запропонував забирати техніку у браконьєрів
Фото: РИА Новости

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв запропонував передавати конфісковану у браконьєрів техніку російській військам, які воюють проти України.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує Медведєва

Пряма мова: "Я отримую інформацію, про це пишуть, та й журналісти висловлюються, воєнкори висловлюються про те, що в різних регіонах нашої країни перебуває досить багато конфіскату у браконьєрів, різних контрабандистів та інших порушників. Це техніка, яка може бути використана в зоні спеціальної військової операції".

Деталі: Медведєв заявив, що йдеться про швидкохідні катери, автомобілі, гусеничну та іншу техніку.

Передісторія:

  • 3 липня Медведєв знову почав лякати світ ядерним апокаліпсисом, але також заявив, що ядерної зими можна уникнути, якщо Захід виконає всі вимоги Росії.

Теми: арміяМедведєв
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