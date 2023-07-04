Російські військові регулярно мінують локації, де утримуються тварини – UAnimals

Під час війни російські військові регулярно мінують в Україні локації, де утримуються тварини.

Джерело: засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Вони розраховують на цю емпатію (до тварин – УП). Навіть є такі загальні поради: якщо ти заходиш в приміщення і там десь нявкає кошеня у шафі – не відкривай цю шафу, тому що на це й є у них (російських військових – ред.) розрахунок, що людина попадеться завдяки своїй емпатії до живого життя".

Деталі: За словами Тодорчука, російські військові також регулярно вбивають звірів заради розваги, а домашніх тварин часто використовують як інструмент шантажу, коли хочуть отримати якусь інформацію від їх власника чи натиснути на нього.