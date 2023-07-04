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На окупованій Донеччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку. У вбивстві підозрюють військових РФ

"Українська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 20:01
На окупованій Донеччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку. У вбивстві підозрюють військових РФ
Фото: Astra

На окупованій росіянами території у селищі Республіка Донецької області знайшли мертвою 12-річну Ірину Губарєву, в убивстві якої підозрюють російських військових.

Джерело: російський Телеграм-канал "Astra", радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, міська рада Маріуполя

Деталі: У Маріупольській міськраді повідомили, що 30 червня, в селищі Мангуш Маріупольського району зникла Ірина Губарєва, яка пішла на зустріч з подругами.

Після пошукових робіт, дівчину знайшли мертвою у селищі Республіка, що майже за 30 кілометрів від Мангуша.

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Дослівно: "За однією із версій, дівчину збив на автомобілі російський військовий. Він поклав тіло до машини та вивіз у поле, де її і знайшли. Офіційної інформації від окупантів ще немає".

Деталі: Водночас, Андрющенко звернув увагу, що саме неподалік Республики декілька великих скупчень окупантів. "Тому, версія "збили та повезли ховати тіло" щонайменш безглузда. Всі інші версії набагато ближчі до реальності", - написав він.

ВІДЕО ДНЯ

Російський Телеграм-канал "Astra" повідомив, що в орієнтуванні, яке публікували місцеві пабліки, йдеться про те, що "в її зникненні підозрюють військовослужбовців", а також розшукувалася військова вантажівка.

 

Дослівно: "Увесь цей час місцеві пабліки, які співпрацюють з окупаційною владою, публікували різні версії, зокрема про те, що семикласницю могли зґвалтувати військові…

Сьогодні (4 липня – ред.) один із проросійських блогерів Маріуполя заявив, що Ірину знайшли мертвою. Імовірно, біля села Республіка, де дислокуються російські військові. За його версією, дівчинку нібито збив військовий, і, злякавшись, сховав тіло в машину і вивіз у поле, де її і знайшли. Він закликав "не прикрашати" історію.

ASTRA додзвонилася до мами дівчинки. Вона підтвердила, що Іра мертва, проте категорично відмовилася давати будь-які подробиці. У місцевій черговій частині також відмовилися коментувати подію".

Теми: Донецьккримінал
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