Росія використовує викраденого з Херсону єнота для пропаганди війни – UAnimals

Викраденого із Херсона єнота російські військові використовують у пропагандистських роликах на підтримку війни в Україні.

Джерело: засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук в інтерв’ю "Українській правді".

Пряма мова: "Його перевезли в Крим і після того його тягала з собою якась російська військова бригада, яка знімала з ним відео на бойових позиціях, в машині і т.д. Тобто вони по суті перетворили його – дику тварину, – на якийсь інструмент пропаганди: давали йому якісь "звання" і "посади" у своєму військовому підрозділі, робили якісь заяви про те, що "єнот підтримав російську армію в цій війні"... Щось абсолютно дике і жахливе".

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Що було раніше: У листопаді 2022 року російські військові, відступаючи з Херсона, викрали єнота та ще цілу низку тварин із місцевого міні-зоопарку.

Пізніше директор парку левів "Тайган" та зоопарку "Казка", кримський бізнесмен Олег Зубков заявив, що тварини перебувають "на тимчасовому утриманні" і їх повернуть назад, щойно "влада Херсона дасть команду, що може їх прийняти".