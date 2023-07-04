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У Великому Новгороді в Росії загорілась ТЕЦ

Вівторок, 4 липня 2023, 21:19
У Великому Новгороді в Росії загорілась ТЕЦ
Скриншот

У Великому Новгороді в Росії загорілася теплоелектроцентраль, площа пожежі склала більше 2 тисяч квадратних метрів.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: Ввечері 4 липня загорілася Лузька ТЕЦ у Великому. Площа пожежі становила 2,3 тисячі квадратних метрів.

Після 20:30 росіяни заявили, що вогонь локалізували та ліквідували "відкрите горіння".

Ця ТЕЦ введена в експлуатацію 2009 року. Вона забезпечує резерв системи теплопостачання Великого Новгорода.

Теми: пожежа
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