У Великому Новгороді в Росії загорілась ТЕЦ
Вівторок, 4 липня 2023, 21:19
У Великому Новгороді в Росії загорілася теплоелектроцентраль, площа пожежі склала більше 2 тисяч квадратних метрів.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"
Деталі: Ввечері 4 липня загорілася Лузька ТЕЦ у Великому. Площа пожежі становила 2,3 тисячі квадратних метрів.
Після 20:30 росіяни заявили, що вогонь локалізували та ліквідували "відкрите горіння".
Ця ТЕЦ введена в експлуатацію 2009 року. Вона забезпечує резерв системи теплопостачання Великого Новгорода.
У Великому Новгороді РФ горіла ТЕЦ pic.twitter.com/owLaKxY1iG— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 4, 2023