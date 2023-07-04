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В UAnimals розповіли, яких тварин врятували завдяки українським військовим

Софія Середа, Станіслав ПогоріловВівторок, 4 липня 2023, 21:36
В UAnimals розповіли, яких тварин врятували завдяки українським військовим
Олександр Тодорчук

Під час війни більшість запитів з проханням допомогти в евакуації тварин гуманістичний рух UAnimals отримує саме від українських військових.

Джерело: засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук в інтерв’ю "Українській правді".

Пряма мова: "Щодо порятунку диких і часто свійських тварин звертаються саме військові. За допомогою військових ми вивозили левів, тигрів, ведмедів, якихось домашніх тварин, віслюка.

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Ми регулярно з стикаємося з тим, коли військові дзвонять, пишуть, ловлять наші команди евакуації, кажуть: "Заберіть собаку, ми її врятували, треба далі її перевозити".

Тому український військовий намагається захистити кожне життя, яке знаходиться поруч із ним, навіть якщо це життя хвостате і з вусами".

Що було раніше: Гуманістичний рух UAnimals бореться за права українських тварин із 2016 року.

ВІДЕО ДНЯ

До 24 лютого 2022-го організація добивалась заборони експлуатації звірів у цирках і сфері розваг та закликала українських дизайнерів відмовитись від використання хутра у своїх виробах.

Під час повномасштабного російського вторгнення у фокусі роботи UAnimals опинилась, зокрема, евакуація тварин із зон бойових дій.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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