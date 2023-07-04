Росія хоче відправити в Україну більше кадирівців і зеків, щоб залатати дірки на фронті – Bloomberg

Представники європейської розвідки вважають, що Росія готується відправити в Україну більше чеченських бойовиків і засуджених, аби заповнити дірки, залишені найманцями ПВК "Вагнер", які вийшли з поля бою.

Джерело: Bloomberg

Деталі: За словами неназваних чиновників, у зв'язку з тим, що Україна повідомляє про свій контрнаступ у напрямку Бахмута, російські підрозділи ризикують бути "перенапруженими".

Зокрема, Росія перекинула велику кількість військ до Бахмута після того, як наприкінці травня у ПВК "Вагнер" оголосили про відхід з міста, що призвело до дефіциту сил на окупованих територіях півдня України.

Неназвані європейські чиновники твердять, що хоча відхід вагнерівців, як очікується, не змінить хід війни, рішучість Володимира Путіна уникнути повної військової мобілізації означає, що Росія, ймовірно, відправить більше чеченців і ув'язнених на лінію фронту в найближчі тижні.

Незрозуміло, скільки додаткових військ може надати південна російська республіка Чечня. Лідер Чечні Рамзан Кадиров, який сповідує відданість Путіну, заявив у травні в Telegram, що 7000 військових вже перебувають в Україні, а ще 2400 проходять підготовку для двох нових полків Міністерства оборони.

Чеченські бойовики досі не були помітно ефективними під час війни. Деякі критики прозвали їх "батальйонами TikTok" за те, що вони більш активні в соціальних мережах, ніж у бою.

Кремль може розглядати їх "як невикористану штурмову силу, яка може відновити здатність Росії підтримувати одночасні наступальні зусилля", - зазначають аналітики Інституту вивчення війни у звіті від 31 травня.

Проте, їхня участь в основному в тилових операціях минулого року "може свідчити про те, що Кадиров не поспішає залучати свої війська до наступальних операцій", - вважають у вашингтонському дослідницькому центрі.