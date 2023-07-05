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Обстріли Сумщини: за добу – майже 270 "прильотів"

"Українська правда"Середа, 5 липня 2023, 00:18
Обстріли Сумщини: за добу – майже 270 прильотів
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 4 липня російські окупанти здійснили 36 обстрілів Сумської області, зафіксовано 268 вибухів, є руйнування приватних будинків.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії (31 вибух) та мінометів (5 вибухів). Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено 3 приватних будинки.

У Білопільській громаді здійснено мінометні обстріли (18 вибухів). Також був обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР) (8 вибухів) та здійснено гранатометний обстріл (21 вибух).

У Великописарівській громаді були мінометні обстріли (44 вибухи).

На територію Юнаківської громади росіяни скинули 15 мін.

По Миропільській громаді здійснено мінометні обстріли (31 вибухів). Внаслідок обстрілів пошкоджено приватну господарчу споруду і приміщення ліцею. Також росіяни били з артилерії (18 вибухів), внаслідок чого пошкоджено 2 приватних будинки і будівю колишньої ферми.

В Есманській громаді був мінометний обстріл (38 вибухів) та артобстріл (4 вибухи).

По Середино-Будській громаді здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

У Глухівській громаді зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) (23 вибухи)

По Зноб-Новгородській громаді здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).

У Миколаївській громаді був мінометний обстріл (2 вибухи).

Теми: Сумська областьобстріл
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