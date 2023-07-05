У ЗСУ повідомили про знищення російського складу у Макіївці

Вибух у Макіївці. Скрін з відео

Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України заявив про знищення 4 липня складу армії РФ в окупованому місті Макіївка Донецької області.

Джерело: СтратКом ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці".

Нагадаємо: Ввечері 4 липня в окупованій Макіївці пролунали кілька вибухів, після "прильотів" над містом здійнялися клуби диму.

Реклама: