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У ЗСУ повідомили про знищення російського складу у Макіївці

"Українська правда"Середа, 5 липня 2023, 00:49
У ЗСУ повідомили про знищення російського складу у Макіївці
Вибух у Макіївці. Скрін з відео

Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України заявив про знищення 4 липня складу армії РФ в окупованому місті Макіївка Донецької області.

Джерело: СтратКом ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці".

Нагадаємо: Ввечері 4 липня в окупованій Макіївці пролунали кілька вибухів, після "прильотів" над містом здійнялися клуби диму.

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Теми: Донецька областьвибух
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