Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ЗСУ повідомили про знищення російського складу у Макіївці

"Українська правда"Середа, 5 липня 2023, 00:49
У ЗСУ повідомили про знищення російського складу у Макіївці
Вибух у Макіївці. Скрін з відео

Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України заявив про знищення 4 липня складу армії РФ в окупованому місті Макіївка Донецької області.

Джерело: СтратКом ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці".

Нагадаємо: Ввечері 4 липня в окупованій Макіївці пролунали кілька вибухів, після "прильотів" над містом здійнялися клуби диму.

Теми: Донецька областьвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Донецька область
Окупанти убили 3 цивільних на Донеччині
Окупанти обстріляли Авдіївку і Гостре на Донеччині: двоє загиблих
Українські захисники за тиждень звільнили 14 кв км території – Маляр
Останні новини
08:25
Сенат США не проголосує за допомогу Україні цього року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
Усі новини...
Реклама: