У ЗСУ повідомили про знищення російського складу у Макіївці
Середа, 5 липня 2023, 00:49
Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України заявив про знищення 4 липня складу армії РФ в окупованому місті Макіївка Донецької області.
Джерело: СтратКом ЗСУ у Telegram
Дослівно: "Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці".
Нагадаємо: Ввечері 4 липня в окупованій Макіївці пролунали кілька вибухів, після "прильотів" над містом здійнялися клуби диму.
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