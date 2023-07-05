Шольц похвалив український контрнаступ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що українські війська діють дуже чітко та організовано у боях з російськими окупантами.

Джерело: Шольц під час брифінгу з прем'єр-міністром Румунії Марчелем Чолаку в Берліні, якого цитує "DW"

Деталі: Німецький канцлер заявив, що "ніколи не очікував, що все може змінитися з дня на день". Шольц додав, що українські Сили оборони планували операції "дуже цілеспрямовано".

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Крім того, Шольц вкотре заявив, що поки триває війна, Україна не зможе вступити до НАТО, оскільки критерії членства включають "відсутність відкритих прикордонних конфліктів".

Канцлер наголосив на важливості "великої практичної підтримки України з боку НАТО", яка "триватиме й надалі".

За словами Шольца, Німеччина створила умови для того, щоб підтримувати Україну протягом тривалого часу.

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"Багато країн зможуть надавати допомогу протягом одного, двох, трьох, а якщо знадобиться, то й більшої кількості років, бо ми не знаємо, як довго триватиме військовий конфлікт", – додав він.