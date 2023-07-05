ЦНС: Вугільна промисловість окупованої Донеччини – під загрозою існування

На окупованих територіях Донецької області на межі краху опинилася вугільна промисловість.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупаційна адміністрація не спроможна забезпечити належний соціально-економічний стан ввірених господарями в Кремлі земель, у зв’язку з чим зазнає краху черговий економічний сектор – вугільна промисловість.

Аналіз інформації з відкритих джерел, а також повідомлення від партизанів на тимчасово окупованих територіях Донецької області свідчить про те, що на більшості підприємств наявні величезні заборгованості по виплатам заробітної платні, спостерігається критичне падіння рівня видобутку руди, відбувається перманентний процес скорочення персоналу, а також відсутні кваліфіковані кадри для заміни звільнених або "мобілізованих" співробітників".

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Деталі: Крім цього, за даними ЦНС, фіксується критична ситуація з основними майновими фондами, обладнанням та витратними матеріалами, через що у найближчій перспективі вугільна галузь опиниться під загрозою існування.