У Скадовську і Генічеську приховано вакцинують від холери представників окупаційної влади

У захоплених містах Скадовськ і Генічеськ Херсонської області збільшилася кількість інфекційних захворювань, представників ворожих "адміністрацій" приховано вакцинують від холери.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську Херсонської області відзначено збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції. За характером протікання хвороба має ознаки холери".

Деталі: За інформацією Генштабу, окупаційна "влада" не визнає збільшення кількості захворювань, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні та розпочала приховану вакцинацію від холери представників "адміністрацій" і їх найближчого оточення.