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У Скадовську і Генічеську приховано вакцинують від холери представників окупаційної влади

"Українська правда"Середа, 5 липня 2023, 07:03
У Скадовську і Генічеську приховано вакцинують від холери представників окупаційної влади
ЛІКАРНЯ НА ТОТ, ФОТО УНІАН

У захоплених містах Скадовськ і Генічеськ Херсонської області збільшилася кількість інфекційних захворювань, представників ворожих "адміністрацій" приховано вакцинують від холери.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську Херсонської області відзначено збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції. За характером протікання хвороба має ознаки холери".

Деталі: За інформацією Генштабу, окупаційна "влада" не визнає збільшення кількості захворювань, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні та розпочала приховану вакцинацію від холери представників "адміністрацій" і їх найближчого оточення.

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Теми: Херсонська областьокупаціяКаховська ГЕСздоров'я
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