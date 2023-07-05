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Перед самітом НАТО у Балтійському морі збільшили кількість кораблів країн Альянсу

"Європейська правда"Середа, 5 липня 2023, 07:32
Перед самітом НАТО у Балтійському морі збільшили кількість кораблів країн Альянсу
ПРАПОР НАТО. ФОТО GETTY IMAGES

Перед самітом НАТО у Вільнюсі у Балтійському морі збільшили присутність військових кораблів країн Альянсу.

Як пише "Європейська правда", про це заявив командувач Військово-морських сил Литви (ВМС) Гедрюс Пременяцкас, повідомляє LRT.

"ВМС розподіляють свої можливості, щоб заповнити певні нішеві потреби під час того ж саміту у Вільнюсі, а в нашому регіоні, безумовно, збільшилась присутність кораблів союзників у Балтійському морі, вони забезпечують насамперед спостереження за повітряним простором, спостереження за ситуацією в морі та взаємодію", – сказав командувач ВМС.

За його словами, кораблі союзників перебувають у постійному контакті один з одним, відбувається обмін інформацією, щоб уникнути "якихось незапланованих або провокаційних дій з боку іншої держави".

Кількість кораблів не розголошується, однак Пременяцкас сказав, що у Балтійському морі перебувають кораблі Німеччини, США, Італії та Польщі.

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Для охорони саміту залучать три тисячі військовослужбовців із армії Литви, також прибуде близько тисячі військових із країн Альянсу.

На час заходу Литва відновила контроль на кордонах із країнами Шенгенської зони, Німеччина почала розгортання системи протиповітряної оборони Patriot, а Іспанія відправила зенітно-ракетний комплекс NASAMS.

Теми: НАТОЛитва
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