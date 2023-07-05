Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ППО вночі збила "Шахед" над Дніпропетровщиною

"Українська правда"Середа, 5 липня 2023, 07:47
ППО вночі збила Шахед над Дніпропетровщиною
Збитий російський безпілотник. Ілюстративне фото MIL.IN.UA

Сили протиповітряної оборони вночі 5 липня збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник типу "Шахед".

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram 

Пряма мова: "Після опівночі оборонці з ПвК "Схід" збили над областю безпілотник – приземлили "Шахед-136"".

Реклама:

Деталі: Крім того, за словами очільника ОВА, зранку ворог завдав удару з БпЛА по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині.

"Попередньо постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються", – повідомив Лисак.

Теми: ППОШахедДніпропетровська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
ППО
З'явився знімок наслідків удару по російській базі ППО в Криму
Уночі над Україною збили чотири крилаті ракети
На підступах до Києва працювала ППО, знищила всі ворожі цілі – КМВА
Останні новини
08:25
Сенат США не проголосує за допомогу Україні цього року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
Усі новини...
Реклама: