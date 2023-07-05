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Британські винищувачі перехопили літаки РФ біля кордонів НАТО

"Європейська правда"Середа, 5 липня 2023, 09:02
Британські винищувачі перехопили літаки РФ біля кордонів НАТО
Перехоплення літака, фото з Twitter Royal Air Force

Ввечері 4 липня британські RAF Typhoons в Естонії піднімалися в повітря, щоб перехопити російські літаки.

Про це повідомляють Королівські Військово-повітряні сили Великої Британії у Twitter, пише "Європейська правда".

"RAF Typhoon Королівських ВПС в Естонії сьогодні піднялися в повітря, щоб перехопити Ту-214 ВПС Росії, який летів у міжнародному повітряному просторі під контролем союзників НАТО", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у британських ВПС, Ту-214 летів у супроводі двох російських винищувачів Су-30М між материковою частиною Росії і Калінінградською областю.

Нагадаємо, 20 червня RAF Typhoon в Естонії були підняті по тривозі на перехоплення Ту-134 ВМФ Росії і двох літаків Су-27, які пролетіли близько до повітряного простору НАТО.

14 червня британські винищувачі Typhoon піднялися в небо Естонії, щоб супроводити російські літаки Іл-20 і два Су-27 поблизу повітряного простору НАТО.

Теми: НАТОВелика БританіяРосіявинищувачі
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