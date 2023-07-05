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Через обстріл окупантів на Луганщині постраждав волонтер

Альона Мазуренко Середа, 5 липня 2023, 09:34

Російські окупанти обстріляли автомобіль харківського волонтера поблизу Макіївки в Луганській області, чоловік зазнав мінно-вибухової травми.

Джерело: Луганська ОДА

Дослівно: "Вибухової травми зазнав волонтер з Харківщини, із Невського евакуйовано чоловіка – його госпіталізували з виразкою шлунку, місцевим роздали набори гігієни.

Мінно-вибухової травми та посттравматичного отиту волонтер зазнав 30 червня поблизу Макіївки.

Там його автівка потрапила під російський обстріл. Втім, до лікарні вирішив звернутися лише вчора".

Деталі: Очільник Луганщини Артем Лисогор також повідомив, що "4 липня з Невського евакуювали ще одного чоловіка. Його госпіталізували до медичного закладу у сусідньому регіоні. На фоні постійних артилерійських ударів по селу в людини загострилася виразка шлунку".

В ОВА повідомили, що минулої доби ворог намагався наступати південніше Новоселівського. За підтримки авіації робив спроби витіснити наші війська із займаних позицій західніше Нововодяного та південніше Діброви, але успіху не мав.

Українські воїни мужньо тримають оборону, відбили усі атаки росіян.

Під артилерійський вогонь з боку окупантів вчергове потрапили Невське та Білогорівка.

Через втрати в живій силі керівництво армії РФ змушує комплектувати підрозділи колишніми в’язнями.

Однак командування 20-ї гвардійської загальновійськової армії окупаційних військ, яка базується на Луганщині, намагається відмовитися від пропозиції зверху через низький рівень військової підготовки цих зеків, підвищені ризики дезертирства та прояви непокори, що спостерігається у рядах інших формувань ворога.

Теми: Луганська областьобстрілокупація
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