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Через обстріл окупантів на Луганщині постраждав волонтер

Альона Мазуренко Середа, 5 липня 2023, 09:34

Російські окупанти обстріляли автомобіль харківського волонтера поблизу Макіївки в Луганській області, чоловік зазнав мінно-вибухової травми.

Джерело: Луганська ОДА

Дослівно: "Вибухової травми зазнав волонтер з Харківщини, із Невського евакуйовано чоловіка – його госпіталізували з виразкою шлунку, місцевим роздали набори гігієни.

Мінно-вибухової травми та посттравматичного отиту волонтер зазнав 30 червня поблизу Макіївки.

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Там його автівка потрапила під російський обстріл. Втім, до лікарні вирішив звернутися лише вчора".

Деталі: Очільник Луганщини Артем Лисогор також повідомив, що "4 липня з Невського евакуювали ще одного чоловіка. Його госпіталізували до медичного закладу у сусідньому регіоні. На фоні постійних артилерійських ударів по селу в людини загострилася виразка шлунку".

В ОВА повідомили, що минулої доби ворог намагався наступати південніше Новоселівського. За підтримки авіації робив спроби витіснити наші війська із займаних позицій західніше Нововодяного та південніше Діброви, але успіху не мав.

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Під артилерійський вогонь з боку окупантів вчергове потрапили Невське та Білогорівка.

Через втрати в живій силі керівництво армії РФ змушує комплектувати підрозділи колишніми в’язнями.

Однак командування 20-ї гвардійської загальновійськової армії окупаційних військ, яка базується на Луганщині, намагається відмовитися від пропозиції зверху через низький рівень військової підготовки цих зеків, підвищені ризики дезертирства та прояви непокори, що спостерігається у рядах інших формувань ворога.

Теми: Луганська областьобстрілокупація
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