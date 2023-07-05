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Керівниця суду на Черкащині називала вторгнення РФ "звільненням": її затримали

Альона Мазуренко , Валентина РоманенкоСереда, 5 липня 2023, 10:10
Керівниця суду на Черкащині називала вторгнення РФ звільненням: її затримали
фото: СБУ

Правоохоронці повідомили про підозру керівниці Звенигородського районного суду Черкаської області Світлані Федорець, яка виправдувала збройну агресію Росії проти України.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Служба безпеки, джерела УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Після повномасштабного збройного вторгнення Росії суддя під час особистих бесід з колегами та друзями неодноразово виправдовувала тимчасову окупацію частини території України.

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Вона називала захоплені території України "освобожденными", а окупантів називала "нашими" та визнавала АР Крим частиною Росії.

Посадовиця неодноразово відвідувала тимчасово окупований Крим, зокрема, навіть зустрічала на півострові новий 2023 рік".

 

Деталі: Джерела УП уточнили, що йдеться про главу Звенигородського районного суду Черкаської області Світлану Федорець.

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Жінка тлумачила збройну агресію Росії проти України як "вмотивований крок, виражений стратегічною важливістю Криму та обвинувачувала ЗСУ у невиправданій агресії проти мирних українців".

Обговорюючи російські ракетні удари по українських населених пунктах, суддя трактувала влучання російських ракет у цивільні будинки як економію РФ дорогих високоточних ракет, через що вони попадають по мирному населенню, і наголошувала, що, зокрема, Маріуполь обстрілювали українські військові, а не російські.

Вона стверджувала, що українські снайпери стріляли у людей, а українська армія використовувала населення як "живий щит", не випускаючи їх з міста, виганяла з власних квартир, кидала гранати в підвали через те, що люди розмовляли російською мовою.

Посадовиця заперечувала викрадення й вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України тощо.

Суддя підозрюється у виправдування збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, визнанні правомірною окупації частини території України, вчиненого службовою особою (ч.3 ст.436-2 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

За даними слідства, раніше жінка була суддею Якимівського райсуду у Запорізькій області. Через тимчасову окупацію цієї території у червні 2022 року її відрядили до Черкащини, де призначили спочатку суддею, а потім обрали головою районного суду.

Згодом фігурантка планувала подати у відставку, переїхати до Криму, але при цьому одержувати довічну пенсію судді з українського бюджету.

Теми: СБУДБРсуд
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