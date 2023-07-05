ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку – Генштаб

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що сили оборони мають успіх в результаті наступу в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

Джерело: Military Media Center

Пряма мова: "В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах".

Деталі: За його словами, північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають ворога з раніше захоплених рубежів.

Противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат. Тривають важкі бої.

Крім того сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.