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ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку – Генштаб

Альона Мазуренко Середа, 5 липня 2023, 10:46
ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку – Генштаб
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Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що сили оборони мають успіх в результаті наступу в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. 

Джерело: Military Media Center

Пряма мова: "В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах".

Деталі: За його словами, північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають ворога з раніше захоплених рубежів.

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Противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат. Тривають важкі бої.

Крім того сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

Теми: ГенштабЗбройні сили
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