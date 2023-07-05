ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку – Генштаб
Середа, 5 липня 2023, 10:46
Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що сили оборони мають успіх в результаті наступу в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
Джерело: Military Media Center
Пряма мова: "В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах".
Деталі: За його словами, північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають ворога з раніше захоплених рубежів.
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Противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат. Тривають важкі бої.
Крім того сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.