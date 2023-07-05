ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку – Генштаб

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що сили оборони мають успіх в результаті наступу в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

Джерело: Military Media Center

Пряма мова: "В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах".

Деталі: За його словами, північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають ворога з раніше захоплених рубежів.

Реклама:

Противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат. Тривають важкі бої.

Крім того сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.