Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту

Шторм "Полі" у Нідерландах серйозно порушив повітряне і залізничне сполучення в країні, влада закликала людей залишатися вдома через сильний вітер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландську телерадіокомпанію NOS.

Національний метеорологічний інститут оголосив червоний код штормового попередження для більшої частини країни – найвищий рівень небезпеки. Вітер досягає поривів до 120 кілометрів на годину.

У містечку Вейк-ан-Зее на північ від Амстердама вже заміряли швидкість вітру 145 кілометрів на годину. Це найсильніший порив вітру, який коли-небудь вимірювали в липні.

Impressionante beelden in #Nederland! Storm #Poly zorgt ervoor dat de situatie op de weg levensgevaarlijk is. Bomen vallen om onder de beukende wind van 9 tot 11 BFT en windstoten tot 140 km/u (locatie Uitgeest op A9). Er is een level 3 actief vanuit onze weerdienst. Blijf… pic.twitter.com/slxazDMBhd ВІДЕО ДНЯ July 5, 2023

За даними Weerplaza, шторм "Полі" є найсильнішим літнім штормом, який коли-небудь спостерігали.

Амстердамський аеропорт Схіпхол, один з найбільш завантажених європейських вузлів, скасував понад 300 рейсів. Очікують, що рух буде обмежено щонайменше до 15:00 за місцевим часом.

Мешканці провінції Північна Голландія, до якої входить Амстердам, отримали сповіщення на мобільні телефони з попередженням залишатися вдома і підготувати номери екстрених служб на випадок небезпеки для життя. Поблизу населеного пункту Алкмара потужний вітер перекинув вантажівку.

Op de #A9 richting Amstelveen is bij Kooimeerplein een vrachtwagen omgewaaid. De linkerrijstrook is dicht. Ga NIET de weg op in Noord-Holland, Flevoland en Friesland. De rijomstandigheden zijn zeer gevaarlijk. pic.twitter.com/Yt5g4XnWIw — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) July 5, 2023

Залізничний оператор NS зупинив весь рух поїздів на півночі Нідерландів, а шосе на північ від Амстердаму перекрили через падіння дерев.

Амстердамська транспортна компанія GVB вирішила тимчасово не запускати автобуси і трамваї через екстремальні погодні умови.

Нагадаємо, у червні мерія Парижа вирішила закрити усі зелені зони столиці та цвинтарі для відвідувачів, щоб не допустити нещасних випадків під час грози, що насувається.