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Рішення саміту НАТО у Вільнюсі "не розчарує українців" – президент Литви

"Європейська правда"Середа, 5 липня 2023, 12:06

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про те, що на саміті НАТО у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов'язання перед Україною, які її не розчарують.

Про це інформує "Європейська правда" із посиланням LRT.

Литовський очільник висловив надію, що президент України Володимир Зеленський після приїзду до Вільнюса "обов'язково отримає, можливо, не все з того, що він очікує у своїх планах-максимум, але вже точно отримає багато чого".

Він зазначив, що не став би так категорично формулювати, що Україна не отримає запрошення в НАТО після війни "в тій чи іншій формі", адже, за його словами, це саме те, що зараз обговорюється в Альянсі.

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"У мене є відчуття, що ми ще знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців і скажуть більше, ніж ми звикли озвучувати", – додав Науседа.

На його думку, успіх означатиме, якщо учасники саміту скажуть більше, ніж на саміті в Бухаресті у 2008 році. Він уточнив, що окремі держави приїдуть до Вільнюса зі своїми додатковими пакетами підтримки.

"Точно є не одна, не дві та навіть не чотири держави, які, ну, хотіли б масштабнішого тексту, і саме зараз триває діалог між такими державами та більш обережними державами та, сподіваюся, він завершиться у взаємоприйнятний спосіб", – резюмував Науседа.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.

Читайте також едіторіал "Європейської правди": Історія твориться у Вільнюсі. Саміт НАТО буде визначальним і для України, і для Байдена

Теми: НАТОУкраїна
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