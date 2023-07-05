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У Росії знову виявили випадки сибірської виразки

"Українська правда"Середа, 5 липня 2023, 13:15
У Росії знову виявили випадки сибірської виразки
Ілюстративне фото з SCIENCE PHOTO LIBRARY

У російській Туві у чотирьох осіб підтверджено діагноз сибірська виразка.

Джерело: Россільгоспнагляд

Деталі: У відомстві повідомляють, що збудник сибірської виразки виявили в конині. Перший хворий зафіксований 30 червня, це 24-річний чоловік. У ніч на 24 червня він був у гостях у друга, де коня піддали забою. У забої та обробленні туші брали участь четверо осіб, потім вони зварили і з'їли внутрішні органи коня. 

Загалом у господарстві утримуються 74 коні, 34 голови великої рогатої худоби, дві голови дрібної рогатої худоби, шість собак і шість котів. 

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Нагадаємо: У березні випадки захворювання на сибірську виразку виявили в Чувашії та Московській області.

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Теми: Росіямедицина
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