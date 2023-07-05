У Росії знову виявили випадки сибірської виразки

У російській Туві у чотирьох осіб підтверджено діагноз сибірська виразка.

Джерело: Россільгоспнагляд

Деталі: У відомстві повідомляють, що збудник сибірської виразки виявили в конині. Перший хворий зафіксований 30 червня, це 24-річний чоловік. У ніч на 24 червня він був у гостях у друга, де коня піддали забою. У забої та обробленні туші брали участь четверо осіб, потім вони зварили і з'їли внутрішні органи коня.

Загалом у господарстві утримуються 74 коні, 34 голови великої рогатої худоби, дві голови дрібної рогатої худоби, шість собак і шість котів.

Реклама:

Нагадаємо: У березні випадки захворювання на сибірську виразку виявили в Чувашії та Московській області.