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Зеленський провів розширену Ставку: перше питання - захист АЕС

Валентина РоманенкоСереда, 5 липня 2023, 13:17
Зеленський провів розширену Ставку: перше питання - захист АЕС
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховнокомандувача, на якій розглядалися три головні питання основних викликів.

Джерело: глава держави у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні Ставка розширена. Дві години – на обговорення основних викликів.

Перше – захист АЕС. Доповідали командувач ВПС Олещук, міністр Клименко, голова ДПСУ Дейнеко. Також заслухали директора "Енергоатома" Котіна та директора ХАЕС Козюру.

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Друге – ситуація на фронті. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Москальова та Наєва. Головкому – розпорядження посилювати Північ.

Третє – подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка. Доповіді: командувач сил логістики Гуляк, Мінстратегпром – Камишін, Мінінфраструктури – Кубраков, Міноборони – Резніков".

Теми: ЗеленськийставкавійнаАЕС
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