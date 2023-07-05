Зеленський провів розширену Ставку: перше питання - захист АЕС
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховнокомандувача, на якій розглядалися три головні питання основних викликів.
Джерело: глава держави у Telegram
Пряма мова: "Сьогодні Ставка розширена. Дві години – на обговорення основних викликів.
Перше – захист АЕС. Доповідали командувач ВПС Олещук, міністр Клименко, голова ДПСУ Дейнеко. Також заслухали директора "Енергоатома" Котіна та директора ХАЕС Козюру.
Друге – ситуація на фронті. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Москальова та Наєва. Головкому – розпорядження посилювати Північ.
Третє – подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка. Доповіді: командувач сил логістики Гуляк, Мінстратегпром – Камишін, Мінінфраструктури – Кубраков, Міноборони – Резніков".