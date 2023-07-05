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Китай про скасований візит Борреля: Чекаємо у зручний для обох сторін час

"Європейська правда"Середа, 5 липня 2023, 13:29
Китай про скасований візит Борреля: Чекаємо у зручний для обох сторін час
Фото: Getty Images

У Міністерстві закордонних справ Китаю прокоментували скасування запланованого візиту високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля.

Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами представника китайського МЗС, Китай цінує відносини з Європейським Союзом і запрошує Борреля здійснити візит в найближчий зручний час.

"Ми вітаємо високопоставленого представника Жозепа Борреля з візитом до Китаю в найближчий зручний для обох сторін час", – сказав Ван Веньбінь.

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Він додав, що Китай готовий підтримувати зв'язок з ЄС з цього приводу.

Боррель мав відвідати Пекін 10 липня, щоб зустрітися зі своїм китайським колегою і обговорити "стратегічні питання", включаючи права людини і війну Росії в Україні, заявив у неділю посол ЄС в Китаї.

Однак згодом стало відомо, що Китай скасував заплановану на наступний тиждень поїздку Борреля.

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Це вже вдруге в цьому році скасована поїздка Борреля до Китаю. У квітні він не зміг приїхати після позитивного результату тесту на COVID-19.

Теми: КитайЄС
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