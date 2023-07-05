Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Китай про скасований візит Борреля: Чекаємо у зручний для обох сторін час

"Європейська правда"Середа, 5 липня 2023, 13:29
Китай про скасований візит Борреля: Чекаємо у зручний для обох сторін час
Фото: Getty Images

У Міністерстві закордонних справ Китаю прокоментували скасування запланованого візиту високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля.

Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами представника китайського МЗС, Китай цінує відносини з Європейським Союзом і запрошує Борреля здійснити візит в найближчий зручний час.

"Ми вітаємо високопоставленого представника Жозепа Борреля з візитом до Китаю в найближчий зручний для обох сторін час", – сказав Ван Веньбінь.

Він додав, що Китай готовий підтримувати зв'язок з ЄС з цього приводу.

Боррель мав відвідати Пекін 10 липня, щоб зустрітися зі своїм китайським колегою і обговорити "стратегічні питання", включаючи права людини і війну Росії в Україні, заявив у неділю посол ЄС в Китаї.

Однак згодом стало відомо, що Китай скасував заплановану на наступний тиждень поїздку Борреля.

Це вже вдруге в цьому році скасована поїздка Борреля до Китаю. У квітні він не зміг приїхати після позитивного результату тесту на COVID-19.

Теми: КитайЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Китай
Нафта дешевшає на тлі очікування нових даних з Китаю і США
Конфлікт Джека Ма з китайською владою коштував його компаніям $850 мільярдів – Bloomberg
РФ налагоджує експорт до Китаю сільгосппродукції з окупованих територій – ЦНС
Останні новини
08:25
Сенат США не проголосує за допомогу Україні цього року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
Усі новини...
Реклама: