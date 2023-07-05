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Російських спортсменок заявили як сирійських на змаганнях в Алжирі – росЗМІ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 5 липня 2023, 14:02
Російських спортсменок заявили як сирійських на змаганнях в Алжирі – росЗМІ
Ілюстративне фото Радіо Свобода

Російські спортсменки заявлені як атлетки із Сирії на Панарабських іграх, які проходять в Алжирі; деяким змінили прізвища та дати народження.

Джерело: The Insider із посиланням на російського журналіста Сергія Лісіна, Всеросійську федерацію легкої атлетики та головного тренера збірної Росії з легкої атлетики Руслана Мащенко

Деталі: У списках від Сирії опинилися російські дзюдоїстка Мілана Мугу (Мілана Мрад) і спортивна гімнастка Олександра Максимова. 

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Крім того, у наступних спортсменок змінені прізвища та дати народження: бадмінтоністка Дар'я Джеджула, велогонщиці Тетяна та Дар'я Малькови, легкоатлетка Каріна Полудкіна та плавчиня Анастасія Сорокіна.

Водночас головний тренер збірної Росії з легкої атлетики Руслан Мащенко заявляє, що принаймні однієї спортсменки – Карини Полудкіної – не було на змаганнях. Всеросійська федерація легкої атлетики з’ясовує, як вона потрапила у список Сирії.

Довідково: Спортсмени з Росії шукають способи брати участь у міжнародних змаганнях, куди їх не допускають або допускають з обмеженнями через повномасштабне вторгнення в Україну. The Insider повідомляє про щонайменше 17 спортсменів, які ухвалили рішення виступати від імені інших країн.

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Теми: РосіяспортАфрика
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