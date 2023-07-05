Генштаб: Армія РФ глибоко окопалася, смуги перешкод сягають до 40 кілометрів

Російська армія влаштувала на тимчасово окупованих територіях України глибоко ешелоновану систему інженерних загороджень, яка складається з кількох смуг перешкод протяжністю від 10 до 40 км кожна.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов в інтерв'ю "Укрінформу"

Пряма мова: "За даними розвідки, противник влаштував на окупованих територіях глибоко ешелоновану систему інженерних загороджень, яка складається з декількох смуг перешкод протяжністю від 10 до 40 км кожна, і їхня щільність досить велика".

Деталі: За словами Громова, кожна смуга загороджень включає протитанкові мінні поля, невибухові загородження у вигляді протитанкових ровів, бетонних пірамід (знаних як "зуби дракона"), протитанкових їжаків, дротяних перешкод.

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Крім того, окупаційні війська використовують міни або групи мін, встановлюючи їх на невилучність, як міни-пастки. Для подолання таких загороджень застосовується спеціальна інженерна техніка.

Пряма мова: "Звичайно, під час виконання завдань ця техніка зазнає пошкоджень або виходить з ладу. У зв’язку з цим та для подальшого нарощування спроможностей наших військ у подоланні мінно-вибухових загороджень противника є домовленості з країнами-партнерами про продовження постачання необхідної кількості інженерної техніки, а саме установок та зарядів розмінування, танкових мостових укладачів, техніки для пророблення проходів у вибухових та невибухових загородженнях".